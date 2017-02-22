日職》賺44億剩不到1億 新庄剛志真情告白「我的錯」

新庄剛志（中）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本退役名將新庄剛志近日接受朝日電視台專訪時，坦承金錢管理不當，將錢交給母親認識的人管理，之後出問題，雙方鬧上法庭，最後新庄剛志在職棒生涯賺了44億日圓（約新台幣12億元），如今只拿回8000萬日圓（約新台幣2189萬元）。

新庄剛志的棒球生涯待過阪神虎、美職大都會和舊金山巨人、以及日本火腿，他說，自己選手時代賺了44億日圓，都交給母親認識的「A先生」管理。新庄剛志回憶，A先生平常住豪宅、常常跟公司的經營者來往，他當時認為這人沒有問題。新庄剛志也說，當時打棒球對他來說像是打工。

在2006年退役後，新庄剛志想到峇里島生活，他要跟A先生拿回自己的錢，認為扣掉稅金後還有22億日圓，要求對方還給他，A先生卻稱因經營公司緣故僅剩2200萬日圓，雙方進入訴訟，A先生在2012年宣告破產，訴訟因此消滅，最後新庄剛志只拿回8000萬日圓。

新庄剛志坦言，被人背叛很懊悔，但17年來沒能關心錢是自己的問題，全部將錢交給別人也是自己不對。他建議大家每一、二年檢查金錢會比較好。目前新庄剛志住在峇里島。

新庄剛志。（資料照，美聯社）

新庄剛志。（資料照，美聯社）