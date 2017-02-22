網球》盧一哥與印度老將佩斯開胡 德雷海灘男雙晉8

盧彥勳。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金53.4625萬美元（約1646萬台幣）的美國德雷海灘男網賽，「寶島一哥」盧彥勳與「高齡」43歲的印度老將佩斯（Leander Paes）首度合拍，7：6（9 ：7）、6：3 力退外卡的美國地主組合弗瑞坦吉羅（Bjorn Fratangelo）／佛里茲（Taylor Fritz）），驚險晉級雙打8強。

其實盧彥勳與傳奇名將佩斯相識多年，還曾向前輩笑說：「您老打雙打超過20年了，換過搭擋將近100人，也該找我啦。」如今難得破天荒合作，「台印聯軍」雖在首盤尾段與對手互破，戰線被拉進搶7，不過老經驗的兩人化解盤末點搶下，次盤又從開局落後咬回趕上，最終再度破發鎖定勝利。

賽後盧彥勳表示，雖然佩斯這位前輩上年紀了，網前攻守範圍仍非常大，且拚戰精神旺盛，無愧為一流雙打選手。接下來盧一哥單打次輪還得挑戰英國第8種子艾德蒙德（Kyle Edmund）。台英老少雙雄曾在去年辛辛那提名人賽會外賽交手1回，當時台將拚滿3盤搶7惜敗，如今有機會復仇。