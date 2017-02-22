經典賽》日本球星票選最經典戰役 台灣隊高居第2名（影音）
2017/02/22 15:16
〔體育中心／綜合報導〕第四屆棒球經典賽將於3月6日開打，日本媒體TBS電視台請日本隊球員票選過去3屆最經典的場面，其中井端弘和2013年對台灣隊手中擊出適時的追平分安打獲選第2名，僅次於鈴木一朗2009年對南韓的神之一擊。
2013年，台灣隊在王建民主投6局無失分之下，前7局取得2：0領先，雖然8局上被日本追平比分，但台灣隊下半局展現韌性，從「神之子」田中將大連敲3支安打，包括周思齊的超前安打，以3：2領先進入9局上。
當時田中將大坐在休息室時懊悔握拳的畫面，也被TBS電視台也特別剪輯，敘述日本隊即將輸給台灣的沉重感。
9局上，台灣派上陳鴻文救援，卻在1出局投出保送，雖然順利抓到2出局，但就在井端弘和打擊時，日本隊冒險發動盜壘，以非常接近的判決安全上到二壘。TBS節目主持人田中裕二表示，這幕他心目中最經典的畫面，因為這是非常大的賭注。
後來井端弘和就在2好2壞從陳鴻文手中擊出追平分安打，成為日本隊贏球的一大關鍵。中田翔回憶這擊表示，井端弘和心臟特別大顆，那個打席韌性十足，真的很厲害。
日本球員票選歷屆最經典場面：
第一名：2009年鈴木一朗的傳說一擊
第二名：2013年井端弘和適時安打
第三名：2013年雙盜壘失誤
第四名：2006年福留孝介全壘打
第五名：2006年世紀大誤判
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