NBA》接掌湖人攬大權 魔術強森：要改變球隊
2017/02/22 17:42
魔術強森曾5度帶領湖人奪下總冠軍。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕曾效力於湖人的傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）正式接棒湖人籃球事務總裁職務，稍早他接受媒體訪問時，發表了自己對湖人的規劃與看法。
魔術強森表示，對於接掌總裁一職，他已有長遠的規劃，最終他會替湖人帶來改變。「如果我認為自己不能改變球隊，我不會接下這個職務。這也許需要幾年的時間，但我待在這裡，我認為我們辦得到。」
魔術強森也補充，許多湖人球迷關心的NBA談判協議與球員薪資上限決定權等問題，湖人總管將會有這方面的權力，不過仍會由他進行最後決定，「與交易、提案有關的任何事情，最後的決定權仍會在我身上。」
魔術強森在1979年首輪第一順位入選洛杉磯湖人，並5度帶領球隊奪下NBA總冠軍。
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