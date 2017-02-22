經典賽》林昌勇無照駕駛 罰款30萬日圓
2017/02/22 16:32
林昌勇。（資料照，路透）
〔記者羅志朋／綜合報導〕南韓40歲投手林昌勇在沖繩移地訓練期間，2月18日因無照駕駛造成交通事故，消息一出，引發熱議，沖繩警方做出裁決，處以30萬日圓（約82000台幣）罰款，只要繳納罰金，明天（2月23日）林昌勇就可以和南韓一起搭機返國，無須滯留，也可如期打經典賽。
南韓12日赴沖繩移地訓練，期間打兩場熱身賽，19日0：4不敵讀賣巨人，今天又以2：3輸給橫濱DeNA，南韓兩戰總計只敲6支安打，打線熄火狀況明顯。
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