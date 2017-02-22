中職》石翔宇、林威廷同局開轟 富邦大勝中信
2017/02/22 17:05
林威廷春訓練球。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者吳清正／綜合報導〕富邦石翔宇和林威廷同局開轟，打出連得7分的大局，在自辦熱身賽以14:6大勝中信兄弟。
中信洋投伍鐸先發2局無失分，被擊出2支安打，第3局換上王則鈞，富邦發動猛攻，石翔宇先轟出陽春彈，林威廷再擊出2分砲，王則鈞再被攻佔滿壘，中信換上楊志龍，先投手犯規奉送富邦1分，再被黃智培安打攻下2分，富邦取得7:0領先。
富邦共擊出21支安打，張詠漢代打2打席都安打，打下3分打點，林旺衛、張瑞麟和于孟雄也擊出2支安打。
中信王峻杰在第5局打出3分打點三壘打，詹子賢則在第8局轟出2分全壘打。
富邦新人投手陳明軒先發2局無失分、無安打，投出3次三振，另一位新人陳仕朋中繼2局也沒有失分，被擊出2支安打。
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