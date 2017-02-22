NBA》即將成為鵜鶘球員 表弟坦言當下很震驚

卡森斯在全明星賽後隨即被交易至鵜鶘。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全明星週剛結束隨即被交易的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在接受訪問時表示，他仍不敢相信自己將從國王轉戰鵜鶘。

「當我知道這個消息的時候，感覺就好像我會在睡夢中驚醒，然後告訴自己這不是真的。」卡森斯說：「這很讓人震驚，我需要時間去消化。」

出發前往鵜鶘前，表弟也感性的在社群媒體上發文，他表示非常感謝國王的球迷，文中提到，沒有球迷的支持，就不會有今天的自己，「你們都是我的家人，即使相隔好幾千里也不會改變，謝謝，沙加緬度。」

卡森斯於2010年以首輪第5順位被國王選中，在2017全明星周過後被球團交易至鵜鶘，稍早鵜鶘也對外宣布將在明日舉辦記者會，而表弟的新背號將改為0號，非國王時期的15號。