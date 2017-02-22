經典賽》今年最後一屆？大聯盟主席：我任內會繼續
2017/02/22 17:15
〔記者粘藐云／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月開打，先前曾傳出，因整體收益不佳，今年的經典賽很可能會是最後一屆，對此大聯盟主席曼佛瑞（Robert Manfred）在媒體日上否認這項消息。
先前曾有外媒報導，由於過去經典賽的票房及廣告收益不如預期，今年若沒有起色，經典賽可能會就此收攤，對此，曼佛瑞否認這項傳聞：「在我任內，我會努力讓經典賽繼續打下去」，且他強調，之後會妥善分配各國收益，讓經典賽更能有效的推廣棒球，不過他也語重心長表示，希望美國隊能更積極參與，讓賽事更加精彩。
此外，曼佛瑞在記者會上也談到，將會把拉斯維加斯列為大聯盟增隊的候補城市，「拉斯維加斯具有一定的市場，合法賭博等議題不會成為增設球隊的問題。」
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