經典賽》今年最後一屆？大聯盟主席：我任內會繼續

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月開打，先前曾傳出，因整體收益不佳，今年的經典賽很可能會是最後一屆，對此大聯盟主席曼佛瑞（Robert Manfred）在媒體日上否認這項消息。

先前曾有外媒報導，由於過去經典賽的票房及廣告收益不如預期，今年若沒有起色，經典賽可能會就此收攤，對此，曼佛瑞否認這項傳聞：「在我任內，我會努力讓經典賽繼續打下去」，且他強調，之後會妥善分配各國收益，讓經典賽更能有效的推廣棒球，不過他也語重心長表示，希望美國隊能更積極參與，讓賽事更加精彩。

此外，曼佛瑞在記者會上也談到，將會把拉斯維加斯列為大聯盟增隊的候補城市，「拉斯維加斯具有一定的市場，合法賭博等議題不會成為增設球隊的問題。」