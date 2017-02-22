NBA》西部老8競爭激烈 金塊約基奇不擔心追兵
2017/02/22 18:33
約基奇。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕金塊目前以25勝31敗排名西部老8，與後頭追兵國王、拓荒者與鵜鶘等僅有不到3場勝差，隨時都可能遭翻盤，但金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）並不煩惱，「我們現在處在很有利的位置。」
「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）交易案震撼聯盟，也讓戰況更加詭譎，不過約基奇並不擔心，「我們目前處在很有利的位置，不管對手如何，只要能持續贏球，我們可以打進季後賽。」
總教練馬龍（Mike Malone）則認為球隊若想更進一步，防守端的表現非常重要，「我們近期在進攻端有突出的成績，但我們若想走得更遠，一定要加強防守端的競爭力，最終才會成為一支出色的球隊。」
金塊後天將與國王正面交鋒，2隊目前只有1.5場差距，而國王在失去卡森斯後，將用何種陣容應戰，也是另一個觀戰焦點。
金塊總教練馬龍。（資料照，美聯社）
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