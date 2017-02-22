經典賽》世大運台灣隊與古巴熱身賽 因雨取消

2017/02/22 19:01

 

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原訂今晚6：30在台中洲際球場開打的經典賽熱身賽，世大運台灣隊與古巴一戰，因為當地大雨，比賽取消。

世大運台灣培訓隊原本欲和古巴隊進行交流戰，因陰雨綿綿，主辦單位宣佈停賽，球員仍躲在休息室等待開賽訊息。（記者廖耀東攝）

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