網球》不讓詹詠然專美於前 詹皓晴2連勝杜拜雙打也晉8

不讓詹詠然專美於前，詹皓晴（左）2連勝杜拜雙打也晉8強。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金266.6萬美元（約8205萬台幣）的杜拜女網賽，台將詹皓晴／哈薩克雪芙朵娃（Yaroslava Shvedova） 榮膺第5種子，「台哈聯軍」乘勝追擊，2個6：3解決羅馬尼亞貝古（ Irina Camelia Begu ）／俄羅斯卡莎金娜（Daria Kasatkina ），再接再厲贏得雙打8強門票。

詹皓晴與姊姊詹詠然暫時分道揚鑣後，這項中東大賽表現爭氣，小詹與首度合拍的雪芙朵娃火力全開，初登場直落2淘汰比利時梅騰絲（Elise Mertens ）／ 保加利亞娜德諾娃（Aleksandrina Naydenova）。隔天「台哈聯軍」再接再厲，面對火力兇猛的東歐勁敵一路壓制，尤其首盤費番手腳搶下後，次盤順勢雙破提前關門，只花1小時6分鐘鎖定第2勝。

至於詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）排第4種子，「辛然配」首輪免戰，昨日次輪歷經「超級搶10」後來居上，也以4：6、6：3、 14：12大逆轉氣走德國葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）／捷克佩謝克 （Kveta Peschke），有驚無險挺進雙打8強。