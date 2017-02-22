NBA》騎士不補了？詹皇改口：對現有陣容很滿意

詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕交易大限將至，曾喊話騎士高層補強陣容的詹姆斯（LeBron James）近日受訪時，卻一改先前積極態度，除避談交易問題，更表示「我對現有陣容感到很滿意。」

騎士交易傳聞不斷，詹姆斯也曾公開喊話補強替補後衛，但他近日受訪時，卻避重就輕表示，「交易的問題交給總管葛瑞芬（David Griffin）與吉伯特（Dan Gilbert）去決定，身為球隊的領袖，我對現有陣容感到滿意，我們會持續前進。」

詹姆斯也認為球隊目前最重要的是保持健康，「我們今年還沒有全員出賽過，如果傷兵們能回歸，我們將變得更強大。」騎士另一名主力球星厄文（Kyrie Irving）則說：「現在的狀態很不錯，但我們仍需要保持顛峰。」

騎士目前以39勝16敗續佔東部龍頭，與緊追在後的塞爾提克與巫師各有3場及5場勝差。

厄文。（資料照，美聯社）