NBA》去湖人或溜馬 美媒爆料：七六人將送走J.歐卡佛
2017/02/22 23:17
歐卡佛。（USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕NBA交易大限在即，仍有不少交易正醞釀中，資深記者David Aldridge今在節目上爆料，七六人可能將在交易截止日前，把J.歐卡佛（Jahlil Okafor）送走，並點名幾個可能的球隊，其中包括剛歷經人事地震的湖人。
「他真的會被交易，下個賽季七六人的名單不會有他，在本季結束前，七六人的名單上也不會再有J.歐卡佛的名字。」David Aldridge也點名了幾個J.歐卡佛有可能效力的球隊，其中包含剛換新總裁的湖人，與不久前剛送走「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）的國王。
「我認為類似國王這樣的球隊可以給J.歐卡佛更多的發展空間，因為卡森斯已經離開了，」Aldridge也提到自己對溜馬與歐卡佛的交易傳聞看法，「如果交易籌碼是首輪選秀權的話，這筆交易也非常值得。」
NBA交易截止日將在台灣時間24日凌晨4時結束。本季至今J.歐卡佛出賽38場，平均上場23分鐘，繳出4.8籃板、1.1助攻、11.4分的成績。
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