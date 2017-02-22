NBA》戰績仍不佳 籃網降價出清B.羅培茲

B.羅培茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網近期狀況持續低迷，先前就傳出他們想要拋售主力中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）的消息，但最後乏人問津，今天《ESPN》記者史坦恩（Marc Stein）指出，他們願意放寬條件，只為趕在交易大限前脫手。

報導指出，籃網原本想以2個首輪選秀權來出售B.羅培茲，不過卻未有下文，今天《ESPN》記者史坦恩則指出，籃網願意放寬條件，只要一個首輪選秀權及一個次輪選秀權即可。

現年28歲的B.羅培茲，本季至今出賽51場，並繳出場均20.8分、5.2籃板的成績，雖然為中鋒，但外線能力不差，三分命中率為34.4%。報導也指出，考量戰力需求，目前溜馬已開始詢問B.羅培茲報價。