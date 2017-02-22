高中棒球聯賽》王志庭8局無失分 率興大完封東體
普門高中今擊敗嘉義高中。（取自中華民國學生棒球運動聯盟臉書）
〔體育中心／綜合報導〕高中棒球聯賽木棒組12強賽點燃戰火，嘉義高中今天迎戰普門高中，因為失誤讓對手攻下4分大局，最終以0：9落敗；另一場興大附農與東大體中一戰，興大王牌先發投手王志庭主投8局飆6K，率隊以2：0完封東體。
2局上，普門陳俊仁安打助隊先馳得點，4局上鍾瀚霖失誤上壘後，邱丹的3壘安打及翁瑋均2壘安打，接連送回壘上跑者，攻下4分大局奠定勝基。
反觀嘉中全場僅擊出4支安打未能攻下任何分數，先發投手孫彙翔主投6局被擊出7支安打、送出5次三振，不過隊友出現3次失誤，失8分皆為非自責分。
賽後孫彙翔表示，今天的確有不少隊友過於緊張，不過還是得相信他們的守備，靠他們一起完成比賽。
嘉中總教練蔡士偉則說：「球員們知道若贏了這場比賽便是隊史首度打進8強，所以打得有些綁手綁腳，給自己太大的壓力，發生失誤後心情就被影響，不用靠別人就被自己打敗了。」不過蔡士偉也指出，這批球員中有不少都是高一的球員，這次的經驗，對往後的比賽會帶來不少幫助。
普門高中今擊敗嘉義高中。（取自中華民國學生棒球運動聯盟臉書）
興大附農今完封東大體中。（取自中華民國學生棒球運動聯盟臉書）
興大附農今派出具有球速的王志庭掛帥先發對決東大體中，前5局雙方形成激烈投手戰，直到6局上，興大姚雨翔擊出安打並造成對手失誤，壘上跑者回本壘得分，興大先得點。8局上，林崑泰擊出2壘安打，加上李丞齡適時安打，興大攻下第2分，終場就以2分差完封對手。
王志庭今主投8局用了117球，僅被擊出3支安打無失分、送出6次三振，表現亮眼，賽後他說：「經過長期聯賽身體有些疲憊，導致今天球速沒有前幾場快，不過狀況還不錯，多次靠著控球及時將比賽控制住。」
興大附農今完封東大體中。（取自中華民國學生棒球運動聯盟臉書）
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