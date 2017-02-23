中信兄弟戰古巴 今日賽事預告與轉播

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備戰經典賽，今天早上台灣隊將分兩批搭機前往日本，在神戶展開第二階段移地訓練，而昨古巴與世大運培訓隊之戰因雨取消，今古巴將遭遇中信兄弟，2隊會擦出什麼火花呢？千萬不要錯過自由體育帶給你的第一手消息唷！

棒球經典賽台灣區熱身賽

18:30 中信兄弟 vs. 古巴（緯來體育）

中職四隊自辦熱身賽

12:30 韓國英雄 vs. 富邦