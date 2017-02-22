WSBL》黃湘婷、黃虹瑛連線 電信賞台元4連敗

黃湘婷（中）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕WSBL今進行第4循環第2天賽程，昨打出逆轉勝的電信，今遇上台元，在黃湘婷、黃虹瑛雙雙攻下17分的帶領下，以61：57險勝，也賞給他們4連敗；稍早衛冕軍國泰與台電一戰，國泰以81：52輕取台電。

電信與台元一戰，雙方一路纏鬥，上半場打完，台元還以6分小幅領先，不過電信在第3節打出24：9的攻勢翻轉戰局，即便第4節台元迎頭趕上，一度追到僅剩1分差，但仍無力逆轉，最終以4分差吞下4連敗。

此役黃湘婷、黃虹瑛雙雙繳出17分，為全隊最高；台元則以吳盈潔16分、8籃板表現最佳，劉希曄攻下10分5籃板，不過今天他的外線手感冰冷，9投僅1中。

國泰與台電一戰，台電僅有林怡君得分上雙，拿下全場最高的14分，國泰今團隊命中率達60%，韓雅恩攻下全隊最高13分5助攻，鄭伊秀11分次之。

電信今天獲勝後，以6勝5敗成績趕上第二名的台元，國泰仍以9勝2敗暫列龍頭。