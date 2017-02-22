WSBL》黃湘婷、黃虹瑛連線 電信賞台元4連敗
2017/02/22 23:23
黃湘婷（中）。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者粘藐云／綜合報導〕WSBL今進行第4循環第2天賽程，昨打出逆轉勝的電信，今遇上台元，在黃湘婷、黃虹瑛雙雙攻下17分的帶領下，以61：57險勝，也賞給他們4連敗；稍早衛冕軍國泰與台電一戰，國泰以81：52輕取台電。
電信與台元一戰，雙方一路纏鬥，上半場打完，台元還以6分小幅領先，不過電信在第3節打出24：9的攻勢翻轉戰局，即便第4節台元迎頭趕上，一度追到僅剩1分差，但仍無力逆轉，最終以4分差吞下4連敗。
此役黃湘婷、黃虹瑛雙雙繳出17分，為全隊最高；台元則以吳盈潔16分、8籃板表現最佳，劉希曄攻下10分5籃板，不過今天他的外線手感冰冷，9投僅1中。
國泰與台電一戰，台電僅有林怡君得分上雙，拿下全場最高的14分，國泰今團隊命中率達60%，韓雅恩攻下全隊最高13分5助攻，鄭伊秀11分次之。
電信今天獲勝後，以6勝5敗成績趕上第二名的台元，國泰仍以9勝2敗暫列龍頭。
相關新聞
- WSBL》吳盈潔飆38分生涯新高無用 台元不敵電信跌落首位
- WSBL》魏于淳繳19分 台電力退電信本季首勝開胡
- WSBL》陳鈺君飆致命三分 國泰險勝台元
- WSBL》中華電信黃湘婷16分 賞給國泰第二敗
- WSBL》劉希曄、魏于淳飆33分生涯新高 台元國泰並列龍頭
推薦新聞
-
SBL》富邦勇士球員親自動手包裝 用籃球幫孩子圓夢2017/02/22 20:41
-
NBA》即將成為鵜鶘球員 表弟坦言當下很震驚2017/02/22 18:25
-
NBA》接掌湖人攬大權 魔術強森：要改變球隊2017/02/22 17:42
-
經典賽》今年最後一屆？大聯盟主席：我任內會繼續2017/02/22 17:15
-
桌球》新婚夫婦好甜蜜 福原愛放閃祝老公生日快樂2017/02/22 16:00