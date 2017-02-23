奧運》布達佩斯退出 2024年申辦城市剩巴黎、洛杉磯

布達佩斯將退出申奧。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕又有城市放棄申辦2024年夏季奧運！由於抗議聲浪不斷，匈牙利政府宣布首都布達佩斯將退出申奧行列，剩下巴黎與洛杉磯競爭。

2004年，希臘為了申辦雅典奧運而超支，嚴重影響該國經濟狀況，匈牙利民眾不想步入希臘的後塵。據英媒《BBC》報導，多達26萬人連署反對申辦，並表示申辦經費應該花在興建醫院與學校。匈牙利即將在明年進行總理大選，執政的「青年民主者聯盟」在申奧議題上越來越不得民心，因此撤回申辦。

值得一提的是，匈牙利歷屆奧運表現出色，獎牌總數高居全世界前10名，但他們是10國之中唯一沒有舉辦過夏季奧運的國家。國際奧會將在今年9月於秘魯首都利馬（Lima）召開會議，並正式公布2024年夏季奧運主辦城市。

反對派人士送出26萬份連署書，布達佩斯將退出申奧。（資料照，路透社）