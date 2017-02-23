NBA》復原情況良好 快艇保羅可望提前回歸
2017/02/23 10:16
保羅。（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕據快艇官網報導，1月左手拇指動手術的保羅（Chris Paul）已經獲得醫生准許，可以上場比賽，比預計的缺陣6到8週時間來得早。
總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表示，保羅可能會出戰明天對勇士的比賽，不過還沒正式決定，目前他的狀況看起來還不錯。「左手拇指好多了，」保羅說，「我才不在乎平常訓練量有多少，能上場比賽才是最重要的。」
在保羅缺陣的這13場比賽裡，快艇取得6勝7敗，目前戰績35勝21敗位居西部第4，落後給第3的火箭4場勝差，與第7的雷霆則有3.5場勝差。保羅提早歸隊後，快艇必須在剩下的26場比賽裡力圖振作，才能保住季後賽首輪的主場優勢。
保羅（右）。（資料照，USA Today）
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