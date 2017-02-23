NBA》與昔日搭檔分開 歐尼爾：我能理解魏少的感受

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）本季改披勇士戰袍，與雷霆前隊友魏斯布魯克（Russell Westbrook）的關係變成眾人關注焦點。退休傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'neal）日前接受美國《FOX體育》專訪時表示，理解兩人之間的想法，因為1996年夏天他也對哈德威（Penny Hardaway）做出類似的事情，離開魔術、西進洛杉磯。

「我曾處在類似的情況，可能是缺乏溝通導致的。」歐尼爾說，「我能理解魏斯布魯克這個球季是如何挺過來的。當我跟湖人簽約時，我對哈德威做了一樣的事，我認為不需要打電話給任何人，告訴他們我要離開，後來我確定哈德威心裡感覺受傷了。」

哈德威曾在2014年告訴俄勒岡州媒體，自己當年完全不知道歐尼爾離開，直到亞特蘭大奧運的記者會聽見媒體問他：「加盟湖人感覺如何？」才知道木已成舟。

「我被刻意隱瞞消息，」哈德威說，「很失望的是，我以為我們年輕、有天賦，還能成為更好的組合，但他追求洛城五光十色的生活。」

哈德威曾在熱火奪冠後短暫復出，但於季中宣布退休。（取自網路）