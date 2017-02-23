經典賽》南韓打線史上最弱？ 日本發現致命弱點
2017/02/23 08:29
南韓國家隊昨天熱身賽僅敲出2支安打。（取自KBO臉書）
〔體育中心／綜合報導〕在沖繩移地訓練備戰經典賽的南韓，昨對橫濱DeNA熱身賽全場僅敲出2支安打，最終2：3吞二連敗。南韓打線熄火的主要原因，正是日本發現不擅打內角球的弱點。
南韓全場敲出兩支安打，包括2局上捕手梁義智轟出兩分砲，另1安由徐建昌所擊出，南韓總教練金寅植坦言少了幾名大聯盟打者，打線弱化不少。
據《日刊體育》報導，昨在9局K掉李大浩的洋投培頓（Spencer Patton）表示，「從比賽一開始就發現他們不喜歡內角球，先發、中繼都持續進攻內角，讓我在比賽後段的外角球能有效發揮。」
南韓攻擊內角球的問題於熱身賽浮現，預賽同組的台灣隊或許也能參考，雙方將在3月9日正式交手。
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