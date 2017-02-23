MLB》姜正浩三度酒駕 韓檢方求處罰金1500萬韓圜
2017/02/23 08:48
姜正浩。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓已經開跑，海盜隊韓籍球員姜正浩因酒駕肇事，仍在南韓等待審判，檢方昨天在首爾中央地方法院對他求處1500萬韓圜（約新台幣43.6萬元）。法院將在3月3日正式宣判。
姜正浩去年12月2日在南韓首爾酒駕肇事遭到逮捕，這也是他第三次酒駕被捕，駕照也被吊銷，姜正浩不但被移除經典賽南韓國家隊名單，更可能面臨3年的牢獄之災。
《韓聯社》報導，檢方要求對姜正浩處1500萬韓圜的罰款，但法院認為姜正浩一案必須接受審判，該案預計將在3月3日正式宣判。
「我很後悔我做過的事。」姜正浩說，「如果能再給我一次機會，我會成為一個好榜樣的球員，去獲得大家尊重。」
姜正浩。（美聯社）
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