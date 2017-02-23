MLB》米勒再進化 這顆魔球驚動美國網友（影音）
2017/02/23 09:06
〔體育中心／綜合報導〕印地安人後援投手米勒（Andrew Miller）去年季後賽展現強大壓制力，刷新史上最多三振的紀錄。今年他不僅要用滑球持續屠殺對手，更要重拾許久未見的變速球。
米勒日前展開春訓首次投BP（Batting Practice，打擊練習投手），面對桑塔納（Carlos Santana）與拉米瑞茲（Jose Ramirez）等打者，他們不揮棒看著一系列的快速球、滑球，甚至是變速球。
桑塔納表示，「他看起來好極了，讓我最開心的是他開始雕琢變速球。」米勒的變速球影片也在網路上瘋傳，不少美國網友直呼，「這球看起來像是威浮球，移動幅度超明顯。」
米勒上次在球季中大量使用變速球已是2011年紅襪時期，這次春訓重拾這顆球種，球迷不用等到開幕戰，最快在經典賽就能看到代表美國的米勒如何搭配變速球。
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