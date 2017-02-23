棒球》小熊球迷超神 一棒轟爆行經車輛（影音）
2017/02/23 09:52
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網今分享一對父子在打擊練習時，兒子傑克大棒一揮將球掃向遠方，不料一名車恰巧經過，球竟然就剛好擊中，讓父親當下抱頭哀嚎，「喔不！」
傑克父親事後表示，該輛車的駕駛確實因為要看他兒子打擊而減慢速度，當下認為這小子打得真不錯，卻沒有料到距離遠到可以砸中車子。有趣的是，父子倆都是小熊球迷，他們欣賞的球星史瓦伯（Kyle Schwarber）也曾在春訓轟爆擋風玻璃。
行經車輛恰巧被球擊中。（取自CUT4）
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