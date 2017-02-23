日職》大谷翔平結屎臉回宿舍 原因讓日本網友爆笑
2017/02/23 10:36
日本火腿5名球員吃不到美味漢堡，餓著肚子回宿舍。左起依序為浦野博司、増井浩俊、大谷翔平、高梨裕稔、宮西尚生。（取自《每日體育》）
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿春訓昨天休兵一天，入選日本隊的宮西尚生、増井浩俊前往宮崎報到前，先與大谷翔平等3名球員去宿舍附近的人氣漢堡店吃午餐，結果卻被日本媒體《每日體育》拍到沮喪走回宿舍的照片。
原來該家漢堡店恰巧休息，使得五名球員撲空，餓著肚子回到宿舍，宮西尚生怨嘆表示，「知道的話就早點說嘛，累死人了。」這張照片也讓日本球迷笑噴，「看起來真的很沮喪啊！」
日本隊今起在宮崎正式集訓，除了青木宣親還在美國參加春訓外，其他人都到齊，將從25日起進行5場熱身賽，包括2月28日、3月1日對上中職聯軍。
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