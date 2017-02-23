籃球》藐視對手？他邊跳舞邊運球 被裁判吹技術犯規（影音）
2017/02/23 10:49
〔體育中心／綜合報導〕馬里蘭州肯特高中（Kent High School）籃球隊的選手強森（Tyshawn Johnson）日前在一場比賽中，邊運球、邊跳舞，有藐視對手的意味，因此被裁判吹了技術犯規。
強森在這場比賽時運球過中場後，開始一邊跳舞一邊運球，甚至還用腳尖走路，讓現場的觀眾看得笑翻天，他正準備切入時被裁判吹了技術犯規。這個「跳舞運球」也引起國外網友們討論。
強森事後解釋，他曾在其他場比賽也玩這種「跳舞運球」，但這是他首次被吹技術犯規，「這不是走步、或其他什麼的！」強森認為，「我總是在跳舞，所以我開始邊運球邊跳舞，我就想過我跳舞時，為何不同時運球？」
強森除了是高中籃球員外，還以藝名「Yvng Swag」出道，還有有出歌曲外，他的社群媒體Instagram上有74萬名網友追蹤，可見小有人氣。
強森。（圖片取自IG）
相關新聞
- NBA》76人伊利亞索瓦改當老鷹 2年被交易5次
- NBA》去湖人或溜馬 美媒爆料：七六人將送走J.歐卡佛
- WNBA》前球員控訴遭霸凌 只因她是異性戀者
- HBL》為了看決賽 球迷昨中午開始排隊
- NBA》湖人總經理 美媒爆可能由Kobe經紀人出任
推薦新聞
-
經典賽》中國這麼強？官網：古巴可能面臨歷史挫敗2017/02/23 11:45
-
經典賽》台灣隊移訓神戶 胡金龍霸氣：打到洛杉磯2017/02/23 11:02
-
日職》大谷翔平結屎臉回宿舍 原因讓日本網友爆笑2017/02/23 10:36
-
NBA》76人伊利亞索瓦改當老鷹 2年被交易5次2017/02/23 09:55
-
MLB》米勒再進化 這顆魔球驚動美國網友（影音）2017/02/23 09:06