籃球》藐視對手？他邊跳舞邊運球 被裁判吹技術犯規（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬里蘭州肯特高中（Kent High School）籃球隊的選手強森（Tyshawn Johnson）日前在一場比賽中，邊運球、邊跳舞，有藐視對手的意味，因此被裁判吹了技術犯規。

強森在這場比賽時運球過中場後，開始一邊跳舞一邊運球，甚至還用腳尖走路，讓現場的觀眾看得笑翻天，他正準備切入時被裁判吹了技術犯規。這個「跳舞運球」也引起國外網友們討論。

強森事後解釋，他曾在其他場比賽也玩這種「跳舞運球」，但這是他首次被吹技術犯規，「這不是走步、或其他什麼的！」強森認為，「我總是在跳舞，所以我開始邊運球邊跳舞，我就想過我跳舞時，為何不同時運球？」

強森除了是高中籃球員外，還以藝名「Yvng Swag」出道，還有有出歌曲外，他的社群媒體Instagram上有74萬名網友追蹤，可見小有人氣。

強森。（圖片取自IG）