經典賽》台灣隊移訓神戶 胡金龍霸氣：打到洛杉磯

胡金龍。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕備戰經典賽，今早台灣隊將分兩批搭機前往日本，在神戶展開第二階段移地訓練。曾效力道奇的胡金龍霸氣表示，要打回洛杉磯（經典賽4強）！

台灣隊今抵達神戶，近期隨樂天春訓的投手宋家豪，以及提前返日辦工作簽證的郭俊麟，都將和台灣隊會合，28名球員首度全員到齊，明、後兩天台灣隊練球，26日熱身賽對社會人球隊日本新藥，27日練球，28日再對新日鐵住金，地點都在神戶Hotto Motto球場。

總教練郭泰源表示，對古巴2場熱身賽後，投打都逐漸進入狀況，這次到日本要適應天氣及人工草皮；首席教練吳復連則透露，26日、28日2場熱身賽也會由郭泰源協調對方，多派左投對台灣隊。

台灣隊將於3月7日首戰以色列，8-9日分別對荷蘭、南韓，晉級就飛往東京巨蛋打8強賽，假如又能衝擊4強，屆時將會是在道奇球場，這也是胡金龍熟悉的地方，他也霸氣地說，「那就打回L.A吧！」

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