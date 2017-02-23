NBA》表弟鵜鶘新球衣亮相 要與一眉哥肆虐聯盟

卡森斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王日前進行重磅交易，把當家中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）送至鵜鶘，與新科明星賽MVP的A.戴維斯（Anthony Davis）組「肯塔基雙塔」。卡森斯今天表示，他們將會肆虐對手。

卡森斯今拿著「0號」鵜鶘球衣亮相，他與A.戴維斯的雙塔組合在紐奧良被稱為「Boogie and Brow」（前者為卡森斯的稱號，後者指的是A.戴維斯）。鵜鶘明天將在主場對上火箭。

「我們可以在比賽互補，我認為這會讓我們的工作變得更容易。」卡森斯形容，他們倆是火和冰的存在，「像是你有一點火，我有一點冰。」他認為，「我們可以在聯盟中肆虐，但這會發生在一夜之間嗎？可能不會，但我們的潛力是很可怕的。」

A.戴維斯對卡森斯的到來相當興奮，整晚無法入眠，美國時間本週一凌晨約3點還傳訊息給他，「我整晚都在想，我們可以走多遠，我們可以一起在球場上做什麼。」A.戴維斯說，「我們倆對於剩餘球季很興奮，甚至是下一個球季。」

卡森斯今天拿著「0號」鵜鶘球衣亮相。（美聯社）

右為卡森斯（右）、左為卡斯比（Omri Casspi）。（美聯社）

卡森斯。（美聯社）