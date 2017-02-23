經典賽》中國這麼強？官網：古巴可能面臨歷史挫敗

大聯盟官網認為中國隊有機會撼動古巴隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月6日開打，大聯盟官網今分析日本、古巴、澳洲與中國的B組賽事，毫無懸念預測日古晉級，但也意外點出中國與古巴之役是該組最關鍵比賽。

大聯盟官網記者Jon Morosi表示，古巴與中國、澳洲的差距比4年前更小，澳洲有兩位具備大聯盟經驗的先發，而中國更有被評估具有大聯盟後段輪值實力的右投朱權，還有17年大聯盟經驗的陳用彩。此外，中國內野由華裔美國人張寶樹、王喬伊（Joey Wong），以及被金鶯簽下的許桂源所組成，實力不容小覷。

此外，B組賽程對古巴來說較為不利，他們先在3月7日晚間7點對上日本，隔天中午12點就要再戰中國，不排除古巴有吞下歷史性挫敗的可能，「假如中國能挺進第二輪，將會成為經典賽巨大的一頁。」