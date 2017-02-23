高球》這麼巧？ 比利時選手開球打中自己女友

〔記者趙新天／綜合報導〕職業高爾夫選手遲早都會遇到自己開球偏差時，球砸到旁邊觀眾的情況，比利時選手彼德斯卻那麼巧地擊中了他的女友。

上週彼德斯在美國參加Genesis公開賽，1次失擊的木桿開球，他的小白球往球道邊的觀眾群飛去，擊中1名女子的背部。沒想到彼德斯走上前關切情況時，才發現被打中的正是他的女友。

通常職業高爾夫比賽裡，觀眾被選手的球擊中，選手都會送一些簽名球、簽名手套之類的紀念品，表達歉意。但彼德斯無巧不巧打中自己的女友，幸好她並未受傷，面對這個巧合兩人相視而笑。

彼德斯。（資料照，法新社）