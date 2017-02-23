高球》這麼巧？ 比利時選手開球打中自己女友
2017/02/23 12:23
〔記者趙新天／綜合報導〕職業高爾夫選手遲早都會遇到自己開球偏差時，球砸到旁邊觀眾的情況，比利時選手彼德斯卻那麼巧地擊中了他的女友。
上週彼德斯在美國參加Genesis公開賽，1次失擊的木桿開球，他的小白球往球道邊的觀眾群飛去，擊中1名女子的背部。沒想到彼德斯走上前關切情況時，才發現被打中的正是他的女友。
通常職業高爾夫比賽裡，觀眾被選手的球擊中，選手都會送一些簽名球、簽名手套之類的紀念品，表達歉意。但彼德斯無巧不巧打中自己的女友，幸好她並未受傷，面對這個巧合兩人相視而笑。
彼德斯。（資料照，法新社）
相關新聞
- 高球》妻子懷胎帶好運 美國重砲手D.強森成為史上第20位球王
- 澳洲女子公開賽》南韓張哈娜逆轉奪冠 錢珮芸並列16名
- 不甩官司 川普杜拜球場揭幕
- 高爾夫》澳洲女子公開賽第3回合 美國莎拉絲躍居領先、錢珮芸並列23
- 高球》澳洲女子公開賽第二回合 台灣女將李旻並列第6
推薦新聞
-
高球》美巡賽本田菁英賽今晚登場 小潘凌晨出賽2017/02/23 14:05
-
日職》日本火腿監督斷言 大谷球季後一定去大聯盟2017/02/23 13:09
-
NBA》表弟鵜鶘新球衣亮相 要與一眉哥肆虐聯盟2017/02/23 11:47
-
經典賽》中國這麼強？官網：古巴可能面臨歷史挫敗2017/02/23 11:45
-
NBA》76人伊利亞索瓦改當老鷹 2年被交易5次2017/02/23 09:55