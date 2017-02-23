日職》日本火腿監督斷言 大谷球季後一定去大聯盟

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本火腿隊監督栗山英樹今天表示，今年球季後大谷翔平一定會轉戰大聯盟，栗山並透露，大谷的入札金將用於在札幌興建新的巨蛋球場。

栗山今天接受球評伊勢孝夫訪談時表示，他早就認為大谷今年球季後一定會去美國，還開玩笑說，今年是大谷在日本火腿隊的最後一年，要好好使用他。

由於大谷尚未取得自由球員資格，要轉戰大聯盟必須透過入札制度，被問到大谷的入札金是否用來補強選手，栗山表示，日本火腿隊預定2023年啟用新球場，目前已經在進行規劃，新球場將是屋頂可開啟的巨蛋，大谷的入札金將是新球場興建經費的來源之一。