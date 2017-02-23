網球》盧一哥男單16強止步 謝淑薇布達佩斯女雙晉8

盧一哥男單16強止步。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金53.4625萬美元（約1644萬台幣）的美國德雷海灘男網賽，「寶島一哥」盧彥勳力戰3盤，仍以3：6、6：3、2：6不敵英國第8種子艾德蒙（Kyle Edmund），單打16強止步，也未能回報去年辛辛那提名人賽會外輸球之仇

當地大雨，導致賽事延後近5小時，苦候多時的盧一哥開賽先遭破發，盤末又錯過兩個破發點機會，首盤拱手讓人。次盤台將回穩反撲，第8局回破硬是扳回一城。決勝盤艾德蒙又率先突破，盧彥勳苦苦追趕，怎奈盤末發球局再度失守，抱憾無緣逆轉。此行盧彥勳還與「高齡」43歲的印度老將佩斯（Leander Paes）首度合拍，已開胡晉級雙打8強。

匈牙利的布達佩斯女網，謝淑薇／喬治亞卡拉希尼科娃（Oksana Kalashnikova）雙打首輪以6：1、7：6（7：5）擊退俄國畢林可娃（Anna Blinkova）／匈牙利 烏瓦迪（Panna Udvardy） 的外卡組合，得與羅馬尼亞卡丹圖（Alexandra Cadantu）／ 德國蓋耶（Nicola Geuer）爭奪4強席次。