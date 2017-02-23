網球》盧一哥男單16強止步 謝淑薇布達佩斯女雙晉8
2017/02/23 13:48
盧一哥男單16強止步。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金53.4625萬美元（約1644萬台幣）的美國德雷海灘男網賽，「寶島一哥」盧彥勳力戰3盤，仍以3：6、6：3、2：6不敵英國第8種子艾德蒙（Kyle Edmund），單打16強止步，也未能回報去年辛辛那提名人賽會外輸球之仇
當地大雨，導致賽事延後近5小時，苦候多時的盧一哥開賽先遭破發，盤末又錯過兩個破發點機會，首盤拱手讓人。次盤台將回穩反撲，第8局回破硬是扳回一城。決勝盤艾德蒙又率先突破，盧彥勳苦苦追趕，怎奈盤末發球局再度失守，抱憾無緣逆轉。此行盧彥勳還與「高齡」43歲的印度老將佩斯（Leander Paes）首度合拍，已開胡晉級雙打8強。
匈牙利的布達佩斯女網，謝淑薇／喬治亞卡拉希尼科娃（Oksana Kalashnikova）雙打首輪以6：1、7：6（7：5）擊退俄國畢林可娃（Anna Blinkova）／匈牙利 烏瓦迪（Panna Udvardy） 的外卡組合，得與羅馬尼亞卡丹圖（Alexandra Cadantu）／ 德國蓋耶（Nicola Geuer）爭奪4強席次。
相關新聞
- 網球》不讓詹詠然專美於前 詹皓晴2連勝杜拜雙打也晉8
- 網球》盧一哥與印度老將佩斯開胡 德雷海灘男雙晉8
- 網球》杜拜女網「辛然配」驚天大逆轉晉8強
- 網球》盧一哥、謝淑薇美、歐職網開胡
- 網球》睽違2年再度摘冠 法國阿里竟萌退意
推薦新聞
-
日職》身體疲勞連8天沒練投 松坂再進牛棚丟79球2017/02/23 14:05
-
日職》日本火腿監督斷言 大谷球季後一定去大聯盟2017/02/23 13:09
-
高球》這麼巧？ 比利時選手開球打中自己女友2017/02/23 12:23
-
經典賽》台灣隊移訓神戶 胡金龍霸氣：打到洛杉磯2017/02/23 11:02
-
籃球》藐視對手？他邊跳舞邊運球 被裁判吹技術犯規（影音）2017/02/23 10:49