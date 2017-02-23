日職》身體疲勞連8天沒練投 松坂再進牛棚丟79球

松坂大輔。（圖片取自軟銀官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀「平成怪物」松坂大輔因之前瘋狂練投，休息8日後，今天再度於牛棚展開練投79球，表示自己身體狀況沒問題。

松坂大輔曾一週內投了近600球，但從15日起就沒有再投球，只有傳接球，19日還因疲勞緣故跳過紅白戰的先發，也讓外界擔心身體是否有狀況。

連續8天都沒有投球的松坂大輔，今天再度於牛棚練投79球，包含曲球、卡特球、滑球、噴射球、變速球等球種也都小試一下，他表示身體沒有問題。松坂大輔預計在25日登板對上巨人二軍。