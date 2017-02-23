高球》美巡賽本田菁英賽今晚登場 小潘凌晨出賽

潘政琮。（資料照，法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕總獎金640萬美元（約台幣1億9815.7萬元）的本田菁英賽，將於台灣時間今晚7時45分，在佛羅里達州棕櫚灘開賽，台灣好手潘政琮休兵一週之後，這場比賽將於明天凌晨1時5分，將在第10洞開球。

上週在加州舉行的Genesis公開賽，潘政琮沒等到遞補參賽的機會，本週轉到佛羅里達州繼續他的新人球季之旅。今年前11場出賽，小潘兩度打進前6名，但也有6場未能打進決賽。

本田菁英賽今年衛冕者是澳洲前球王史考特，去年他在名人賽之前連拿兩勝，原本被視為四大賽奪冠熱門人選，沒想到去年4場大賽他都沒什麼競爭力。倒是在FedEx Cup季後賽表現出色，4場比賽有3場名列第4，最後的美巡錦標賽並列第8，年度總排名第3。

這場比賽是史考特今年在美國的第2次出賽，他表示，希望在還能與其他美巡賽選手競爭的時候，再多拿幾個大賽冠軍。