高球》美巡賽本田菁英賽今晚登場 小潘凌晨出賽
2017/02/23 14:05
潘政琮。（資料照，法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕總獎金640萬美元（約台幣1億9815.7萬元）的本田菁英賽，將於台灣時間今晚7時45分，在佛羅里達州棕櫚灘開賽，台灣好手潘政琮休兵一週之後，這場比賽將於明天凌晨1時5分，將在第10洞開球。
上週在加州舉行的Genesis公開賽，潘政琮沒等到遞補參賽的機會，本週轉到佛羅里達州繼續他的新人球季之旅。今年前11場出賽，小潘兩度打進前6名，但也有6場未能打進決賽。
本田菁英賽今年衛冕者是澳洲前球王史考特，去年他在名人賽之前連拿兩勝，原本被視為四大賽奪冠熱門人選，沒想到去年4場大賽他都沒什麼競爭力。倒是在FedEx Cup季後賽表現出色，4場比賽有3場名列第4，最後的美巡錦標賽並列第8，年度總排名第3。
這場比賽是史考特今年在美國的第2次出賽，他表示，希望在還能與其他美巡賽選手競爭的時候，再多拿幾個大賽冠軍。
相關新聞
- 高球》這麼巧？ 比利時選手開球打中自己女友
- 高球》妻子懷胎帶好運 美國重砲手D.強森成為史上第20位球王
- 澳洲女子公開賽》南韓張哈娜逆轉奪冠 錢珮芸並列16名
- 高球》澳洲女子公開賽第二回合 台灣女將李旻並列第6
- 高球》澳洲女子公開賽第1回合 上午組曾雅妮平標準桿
推薦新聞
-
高球》美巡賽本田菁英賽今晚登場 小潘凌晨出賽2017/02/23 14:05
-
奧運》布達佩斯退出 2024年申辦城市剩巴黎、洛杉磯2017/02/23 11:54
-
NBA》表弟鵜鶘新球衣亮相 要與一眉哥肆虐聯盟2017/02/23 11:47
-
經典賽》台灣隊移訓神戶 胡金龍霸氣：打到洛杉磯2017/02/23 11:02
-
NBA》復原情況良好 快艇保羅可望提前回歸2017/02/23 10:16