NBA》林書豪後天回歸 要建立贏球文化

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網在台灣時間25日於客場出戰金塊，台裔後衛林書豪也將傷癒回歸球場。他表示，剩下比賽能贏多少就是多少，要建立贏球的文化。

《紐約郵報》報導，林書豪表示，「盡可能贏越多越好，我們只贏了9場比賽，這傷害了球團中的每個人。」他說，「除了球隊需要勝利外，我真的不在乎其他事。我們需要感受到勝利的意義，我們要建立贏球文化，我唯一的目標就是盡我們所能多贏球。」

籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）表示，很高興看到林書豪回來，也希望他能直接回歸先發陣容，但還是要看相關資訊才能做決定，林書豪上場時間有可能會被限制。

籃網隊目前9勝47敗，是NBA史上第9次有球隊在明星賽前勝場未達雙位數，近期更是處於14連敗。而林書豪本季因傷僅出賽12場，場均13.9分、5.8次助攻，下場面對金塊之役，盼能為球隊止敗。

林書豪。（資料照，美聯社）