網球》費德爾親口答應 再打3屆巴塞爾公開賽
2017/02/23 15:13
費德爾。（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕上月在澳網拿下生涯第18座大滿貫賽冠軍的瑞士名將費德爾（Roger Federer），他仍不輕言退休，據《法新社》報導，費德爾答應再打3年ATP瑞士巴塞爾公開賽（Basel），直到2019年為止。今年這項賽事將在10月21日到29日之間進行。
現年35歲費德爾在巴塞爾公開賽7度奪冠，但去年他卻因傷缺賽。儘管巴塞爾公開賽只是ATP 500等級的賽事，重要程度不及大滿貫賽、年終賽、大師賽，但費德爾表示：「我每年都等不及秋天在家鄉父老面前比賽，我一直重視巴塞爾公開賽。」
巴塞爾公開賽的賽事總監布倫瓦德（Roger Brennwald）表示：「我們很榮幸可以得到費德爾的承諾，他未來3年都會在這裡出賽。」
費德爾剛在澳網奪下第18座大滿貫賽冠軍。（資料照，法新社）
相關新聞
- 網球》從0冠陪伴到89冠 費德爾感性談愛妻
- 網球》ATP最新排名出爐 費爸躍居前十
- 網球》詹謹瑋自封「費爸吉祥物」 與偶像合照都巧合封王
- 澳網》43年來最老的四大賽爭霸者 費爸挑戰史上新高18冠
- 網球》膝傷休養半年生涯最久 費爸透露心境
推薦新聞
-
NBA》烏龍球精選 全明星出糗爆笑度也是MVP級！（影音）2017/02/23 16:49
-
網球》費德爾親口答應 再打3屆巴塞爾公開賽2017/02/23 15:13
-
NBA》林書豪後天回歸 要建立贏球文化2017/02/23 14:57
-
網球》盧一哥男單16強止步 謝淑薇布達佩斯女雙晉82017/02/23 13:48
-
高球》這麼巧？ 比利時選手開球打中自己女友2017/02/23 12:23