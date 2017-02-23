網球》費德爾親口答應 再打3屆巴塞爾公開賽

費德爾。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕上月在澳網拿下生涯第18座大滿貫賽冠軍的瑞士名將費德爾（Roger Federer），他仍不輕言退休，據《法新社》報導，費德爾答應再打3年ATP瑞士巴塞爾公開賽（Basel），直到2019年為止。今年這項賽事將在10月21日到29日之間進行。

現年35歲費德爾在巴塞爾公開賽7度奪冠，但去年他卻因傷缺賽。儘管巴塞爾公開賽只是ATP 500等級的賽事，重要程度不及大滿貫賽、年終賽、大師賽，但費德爾表示：「我每年都等不及秋天在家鄉父老面前比賽，我一直重視巴塞爾公開賽。」

巴塞爾公開賽的賽事總監布倫瓦德（Roger Brennwald）表示：「我們很榮幸可以得到費德爾的承諾，他未來3年都會在這裡出賽。」

費德爾剛在澳網奪下第18座大滿貫賽冠軍。（資料照，法新社）