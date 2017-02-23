MLB》美媒評洋基近10年最強陣容 王建民入圍！
王建民入圍洋基近10年最強陣容。（路透）
〔體育中心／綜合報導〕知名洋基部落格「River Ave Blues」歡慶開站10週年，特別撰文選出2007-17年各個位置最強的球員。其中，我國旅美好手王建民入圍先發輪值。
專欄作家亞席沙（Mike Axisa）寫道，近十年來洋基最強的五人先發輪值是2008年穆西納（Mike Mussina）、2009年沙巴西亞（CC Sabathia）、2011年沙巴西亞、2012年黑田博樹、2016年田中將大，至於王建民狂拿19勝的2007年，則是在作者的決選名單。
有趣的是，亞席沙選出的7人牛棚陣容，幾乎都被李維拉（Mariano Rivera）與畢坦西斯（Dellin Betances）攻占，他們有多個球季繳出超優質表現，攻占5個名額。
洋基近十年最強陣容
【野手】
捕手：2007年 Jorge Posada
20轟90打點、0.338打擊率、153 OPS+
一壘：2009年 Mark Teixeira
39轟122打點、0.292打擊率、141 OPS+
二壘：2012年 Robinson Cano
33轟94打點、0.313打擊率、148 OPS+
游擊：2009年 Derek Jeter
18轟66打點、0.334打擊率、125 OPS+
三壘:2007年 A-Rod
54轟156打點、0.314打擊率、176 OPS+
左外野：2010年 Brett Gardner
5轟47打點、47盜、0.277打擊率 105 OPS+
中外野：2011年 Curtis Granderson
41轟119打點、0.262打擊率、142 OPS+
右外野：2010年 Nick Swisher
29轟89打點、0.288打擊率、129 OPS+
指定打擊：2009年 松井秀喜
28轟90打點、0.274打擊率、123 OPS+
【輪值】
2008年 Mike Mussina
200.1局、3.37防禦率、131 ERA+
2009年 CC Sabathia
230局、3.37防禦率、137 ERA+
2011年 CC Sabathia
237.1局、3.00防禦率、143 ERA+
2012年 黑田博樹
219.2局、3.32防禦率、127 ERA+
2016年 田中將大
199.2局、3.07防禦率、142 ERA+
●入圍
2007年 王建民
199.1局、3.70防禦率、122 ERA+
【牛棚】
2008年 Mariano Rivera
70.2局、1.40防禦率、316 ERA+
2009年 Mariano Rivera
66.1局、1.76防禦率、262 ERA+
2011年 David Robertson
66.2局、1.08防禦率、399 ERA+
2014年 Dellin Betances
90局、1.40防禦率、274 ERA+
2015年 Dellin Betances
84局、1.50防禦率、271 ERA+
2015年 Andrew Miller
61.2局、2.04防禦率、200 ERA+
2016年 Dellin Betances
73局、3.08防禦率、141 ERA+
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