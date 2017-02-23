日職》廖任磊練習賽初登板 1局無失分

2017/02/23 16:06

廖任磊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕日職巨人隊第7指名的台灣投手廖任磊，今天在練習賽初登板，中繼1局無失分。

今天巨人二軍出戰三軍，廖任磊擔任二軍第2任投手，於第4局登板，三振首名打者松澤裕介，用變速球讓田島洸成打成二壘滾地球出局，四壞球保送高橋洸，最後讓松原聖彌擊出中外野飛球出局。

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