經典賽Live》又殘壘未得分 兄弟古巴戰成0：0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 0 0 0 0 0 0 5 0 古巴 0 0 0 0 0 0 3 0

第六局

6局上半，陳子豪敲出安打，可惜盜壘失敗，林書逸安打，林王啟偉遭三振，兄弟再度留下殘壘。

第五局

5局上半，古巴換投由加西亞接替。潘萣翔敲出內野安打，曾陶鎔擊出2壘安打，兄弟攻占2、3壘，詹子賢獲四壞球保送，形成滿壘，陳家駒敲出平飛安打，遭對手接殺後，完成雙殺守備，兄弟未能得分。

第四局

4局下半，阿亞拉擊出右外野方向安打，但古巴攻勢未能延續，留下殘壘未得分。

4局上半，林書逸上壘後遭古巴投手布蘭柯牽制出局，兄弟未能得分。

第三局

3局下半，中信兄弟換投，由鄭凱文接替投球，魔力宏敲出安打，梅薩擊出飛球出局，塞佩達斯擊出雙殺打結束此半局。

兄弟投手鄭凱文。（記者廖耀東攝）

第二局

2局下半，艾迪頓保送賈西亞爾，但下一棒貝尼特斯擊出雙殺打，古巴未能得分。

2局上半，潘萣翔擊出右外野方向安打，曾陶鎔內野滾地球出局，兄弟留下殘壘未得分。

第一局

兄弟、古巴皆三上三下。

中信兄弟投手艾迪頓。（記者廖耀東攝）

古巴投手布蘭科。（記者廖耀東攝）

兄弟 棒次 古巴 中外野 陳子豪 1 中外野 R.桑托斯 游擊手 吳東融 2 游擊手 阿亞拉 左外野 林書逸 3 指定打擊 阿拉爾孔 指定打擊 林王啟瑋 4 一壘手 薩維德拉 一壘手 彭政閔 5 三壘手 賈西亞爾 二壘手 潘萣翔 6 二壘手 貝尼特斯 三壘手 曾陶鎔 7 捕手 魔力宏 右外野 詹子賢 8 左外野 梅薩 捕手 陳家駒 9 右外野 塞佩達斯 艾迪頓 先發投手 先發投手 布蘭柯