經典賽Live》又殘壘未得分 兄弟古巴戰成0：0
2017/02/23 20:15
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第六局
6局上半，陳子豪敲出安打，可惜盜壘失敗，林書逸安打，林王啟偉遭三振，兄弟再度留下殘壘。
第五局
5局上半，古巴換投由加西亞接替。潘萣翔敲出內野安打，曾陶鎔擊出2壘安打，兄弟攻占2、3壘，詹子賢獲四壞球保送，形成滿壘，陳家駒敲出平飛安打，遭對手接殺後，完成雙殺守備，兄弟未能得分。
第四局
4局下半，阿亞拉擊出右外野方向安打，但古巴攻勢未能延續，留下殘壘未得分。
4局上半，林書逸上壘後遭古巴投手布蘭柯牽制出局，兄弟未能得分。
第三局
3局下半，中信兄弟換投，由鄭凱文接替投球，魔力宏敲出安打，梅薩擊出飛球出局，塞佩達斯擊出雙殺打結束此半局。
兄弟投手鄭凱文。（記者廖耀東攝）
第二局
2局下半，艾迪頓保送賈西亞爾，但下一棒貝尼特斯擊出雙殺打，古巴未能得分。
2局上半，潘萣翔擊出右外野方向安打，曾陶鎔內野滾地球出局，兄弟留下殘壘未得分。
第一局
兄弟、古巴皆三上三下。
中信兄弟投手艾迪頓。（記者廖耀東攝）
古巴投手布蘭科。（記者廖耀東攝）
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兄弟
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棒次
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古巴
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中外野 陳子豪
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1
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中外野 R.桑托斯
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游擊手 吳東融
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2
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游擊手 阿亞拉
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左外野 林書逸
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3
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指定打擊 阿拉爾孔
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指定打擊 林王啟瑋
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4
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一壘手 薩維德拉
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一壘手 彭政閔
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5
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三壘手 賈西亞爾
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二壘手 潘萣翔
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6
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二壘手 貝尼特斯
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三壘手 曾陶鎔
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7
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捕手 魔力宏
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右外野 詹子賢
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8
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左外野 梅薩
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捕手 陳家駒
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9
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右外野 塞佩達斯
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艾迪頓
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先發投手
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先發投手 布蘭柯
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