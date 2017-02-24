表弟轉隊鵜鶘戰金塊 今日賽事預告與轉播
2017/02/24 07:12
卡森斯。（美聯社）
國王日前進行重磅交易，把當家中鋒「表弟」卡森斯送至鵜鶘，與新科明星賽MVP的A.戴維斯組「肯塔基雙塔」，卡森斯甚至表示將會肆虐對手，今天鵜鶘在主場迎戰火箭，敬請期待他們的表現。
為迎接2017台北世大運，培訓隊將於天母棒球場對戰南韓嶺東大學代表隊、中國天津獅隊及捷克世大運代表隊，透過以賽代訓的方式，讓選手更進步，有興趣的球迷可以前往現場觀戰，替選手們加油。
SBL進入倒數，面對即將來臨的季後賽，台銀與金酒誰能搶到第6張季後賽門票？
NBA
09:00 火箭 VS. 鵜鶘（FOX體育）
11:30 快艇 VS. 勇士（緯來體育）
世大運賽前棒球邀請賽
12:30 嶺東大學 VS. 天津獅（愛爾達體育）
18:30 培訓隊 VS. 捷克（愛爾達體育）
SBL
18:00 台銀 VS. 台啤（緯來體育、愛爾達體育）
20:00 達欣 VS. 裕隆（緯來體育、愛爾達體育）
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