MLB》故意四壞新制省時？藍鳥捕手批：最好是
2017/02/23 17:48
馬丁。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟為加快比賽速度，昨宣布未來若要故意四壞保送，只要口頭告知主審，不用再另外多投4顆球，對此藍鳥捕手馬丁（Russell Martin）卻相當不以為然，認為聯盟此舉有些不切實際，畢竟現在故意四壞的比例並不高，改變這項規定對於縮短比賽時間，不一定有用。
「我認為如果真的想要加快比賽時間，何不去要求打出全壘打的球員不用繞壘，直接走回休息室就好？那不是更能加快比賽時間。」馬丁認為，故意四壞的情況並不常見，也覺得聯盟人員應該做些功課，去了解故意四壞在比賽中發生次數，總計大聯盟去年2427場比賽中，共出現932次，平均每2.6場比賽中，才出現一次四壞保送。
對於子弟兵的看法，藍鳥總教練吉本斯（John Gibbons）則說：「可能每場比賽可以因為這樣省個20秒吧！我不知道，但如果真的是這樣也很好。」
不過其他教練對於這項新制並未有太多意見，印地安人主帥法蘭柯納（Terry Francona）表示，這項規定很OK，「去嘗試新方法來減少一些不必要的時間，是很好的」，洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）則認為這不是什麼大問題。
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