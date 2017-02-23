本田LPGA泰國高球賽》龔怡萍前5洞多花兩桿 曾雅妮繳73桿並列44名

曾雅妮。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕LPGA亞太3連戰第2場，今天在泰國芭達雅進行本田LPGA泰國高球賽，地主好手艾莉雅和南韓梁熙英第1回合都繳出66桿佳績，並列領先。

這場比賽只有70個名額，台灣女將僅曾雅妮和龔怡萍取得參賽資格，第1回合曾雅妮賺2隻小鳥，吞了3個柏忌，以73桿並列44名。龔怡萍花了75桿，並列58名。

艾莉雅第1回合抓了6隻小鳥、無柏忌，完美地低於標準桿6桿完賽。她在最後1洞長洞仍有機會單獨領先，可惜第3桿短切球沒處理好，8呎回推又沒抓到博蒂。梁熙英則打下7個博蒂，只在第10洞長洞因控球不佳吞下唯一柏忌。

2013年艾莉雅在這場比賽原本有機會奪冠，卻在最後1回合最後1洞苦吞3柏忌，把冠軍讓給朴仁妃。第18洞的陰影看來還沒消除。

奧運金牌、前球后朴仁妃休養半年之後，今天重回賽場，僅以平盤72桿完賽。

1桿之差緊追領先者之後的是中國一姐馮珊珊、澳洲李敏姬、南韓金世英和美國歐圖兒，她們都打出67桿。

剛在澳洲贏得冠軍的南韓張哈娜，這回合只打出71桿，並列27名。球后高寶璟花了70桿，今年賽季至今5個回合還她沒打出6字頭成績。

龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）