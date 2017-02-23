NBA》不受交易流言影響 喬治回溜馬練球

喬治（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA交易大限將在24日截止，許多球員都身陷交易傳言中，其中包括溜馬當家球星喬治（Paul George），但他不受影響，今日依舊參與球隊練習。

喬治將在下個賽季結束後成為自由球員，因此有傳言指出，溜馬已將喬治擺上交易檯面。今年26歲的喬治是聯盟的得分好手之一，他已效力溜馬6個賽季，本季場均可得22.3分、6.2籃板，先前也曾帶領溜馬連續兩年打入東部季後賽。

「在下半季我還要帶領球隊扭轉現況，這是我承諾過的。」喬治今日在溜馬練習結束後，表明自己並不受交易傳言所影響。而隊友提格（Jeff Teague）則是非常希望喬治能留下，「我很享受跟喬治打球的時光，他是我想待在溜馬的理由，我當然希望他能留下。」