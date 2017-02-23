經典賽》古巴對兄弟熱戰 比賽用球「一國兩制」
2017/02/23 18:22
經典賽比賽用球（左）和中職比賽用球（右）。（記者羅志朋攝）
〔記者羅志朋／台中報導〕今天古巴對中信兄弟熱身賽，原本主辦單位統一採2017年經典賽比賽用球，不過中信兄弟婉拒，決定在兄弟守備時，投手都用中職官方比賽用球華櫻990，主要是兄弟教練團不希望因比賽用球影響投手調整，至於古巴守備時，投手一樣用經典賽比賽用球。
由於2017年中職比賽用球還沒到貨，因此，今天所用的華櫻990是去年的球，恢復係數接近0.580，較經典賽比賽用球恢復係數高出許多。
經典賽比賽用球（左）和中職比賽用球（右）。（記者羅志朋攝）
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