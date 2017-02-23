里約奪銅牌 郭婞淳再戰世大運盼將榮耀留下

郭婞淳在里約奧運奪下銅牌。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台北廣播電台「運動Spotlight」節目，今日邀請里約奧運銅牌舉重巨星，同時也是2017臺北世大運舉重阿美族選手郭婞淳，介紹臺北世大運選辦項目「舉重」，以及自里約奧運結束至今的備戰狀況。

舉重分為挺舉、抓舉兩種，各有三次機會完成動作，成績則是以兩者總和計算，但其中一項沒有成績便是失格。郭婞淳補充強調：「舉重不是像大家眼中只要把槓片舉起來這麼簡單，更是需要相當高技術層面輔助，才能讓自己安全地舉起超出體重數倍的重量。」

郭婞淳在節目中點播歌曲《Aka pisawad》，在阿美族語的意思是「不要放棄」，2014年仁川亞運前因槓片滑落，造成郭婞淳右腳股外側肌80％斷裂，一度陷入低潮的她，卻沒有因傷而被擊垮，教練一句「加油，我會陪你到站起來為止。」讓她相當感動。

走出受傷低迷的郭婞淳，感受很多人溫暖的支持和陪伴，也用比賽獎金捐贈救護車到澎湖惠民醫院回饋社會，對於備戰狀況，郭婞淳表示：「目前按部就班訓練，藉由參加各種比賽，熟悉比賽的感覺，最近一場比賽是3月4日到3月6日，在淡江體育館舉辦的世大運測試賽，以賽代訓的方式做調整。」

台北世大運讓國內選手們可以在家鄉比賽，不用守著電視機就可以看到台灣隊，郭婞淳希望大家能進場加油，到現場跟選手共享奪牌時的榮耀，也相信自己一定可以在世大運拿出最佳表現。

郭婞淳。（世大運執委會提供）