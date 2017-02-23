中職》台日職棒對抗賽 周董期待對決菅野智之

周思齊備戰練球。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天中信兄弟對古巴熱身賽，兄弟外野手周思齊並沒有先發，他表示，從高中、大學、成棒到經典賽，他都對過古巴，感覺他們投手球速還是很快，但變化球投得更多且更好了，整體球風和過去差不多。

周思齊認為，能對上像古巴這樣的強隊，對兄弟年輕球員而言是很好的機會，畢竟要碰到這麼強力的球隊還滿難得的。

月底中職聯隊就要到福岡和日本國家隊打兩場對抗賽，周思齊也在陣中，他說，目前他已處於實戰狀態，狀況OK，日本隊很強，他會盡力去打。

台日職棒對抗賽首戰，日本隊推出菅野智之擔任先發投手，周思齊說，如果能對上菅野會是個很棒的經驗。