中職》台日職棒對抗賽 周董期待對決菅野智之
2017/02/23 19:28
周思齊備戰練球。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者羅志朋／台中報導〕今天中信兄弟對古巴熱身賽，兄弟外野手周思齊並沒有先發，他表示，從高中、大學、成棒到經典賽，他都對過古巴，感覺他們投手球速還是很快，但變化球投得更多且更好了，整體球風和過去差不多。
周思齊認為，能對上像古巴這樣的強隊，對兄弟年輕球員而言是很好的機會，畢竟要碰到這麼強力的球隊還滿難得的。
月底中職聯隊就要到福岡和日本國家隊打兩場對抗賽，周思齊也在陣中，他說，目前他已處於實戰狀態，狀況OK，日本隊很強，他會盡力去打。
台日職棒對抗賽首戰，日本隊推出菅野智之擔任先發投手，周思齊說，如果能對上菅野會是個很棒的經驗。
相關新聞
- 經典賽Live》雙殺打壞事 古巴留下殘壘未得分
- 經典賽》古巴對兄弟熱戰 比賽用球「一國兩制」
- 經典賽》中國這麼強？官網：古巴可能面臨歷史挫敗
- 經典賽》台灣隊移訓神戶 胡金龍霸氣：打到洛杉磯
- 經典賽》南韓打線史上最弱？ 日本發現致命弱點
推薦新聞
-
經典賽Live》又殘壘未得分 兄弟古巴戰成0：02017/02/23 20:15
-
中職》林威廷狀況火燙 敲雙安率悍將力退耐克森英雄2017/02/23 19:32
-
NBA》烏龍球精選 全明星出糗爆笑度也是MVP級！（影音）2017/02/23 16:49
-
日職》廖任磊練習賽初登板 1局無失分2017/02/23 16:06
-
網球》費德爾親口答應 再打3屆巴塞爾公開賽2017/02/23 15:13