中職》林威廷狀況火燙 敲雙安率悍將力退耐克森英雄

林威廷備戰練球。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕富邦悍將林威廷棒子持續火熱，今天對韓職耐克森英雄二軍打出2安打、1打點，帶領富邦以4:2贏球。

林威廷昨天對中信兄弟轟出1支2分全壘打，今天改打第1棒，第1局敲出內野安打，靠著張建銘的二壘打跑回全場第1分；第2局富邦獲得四壞球保送後，林威廷擊出二壘打再下一城。

第3局富邦複製前一局得分模式，連續選到2次四壞球後，陽冠威擊出1分打點二壘打，第7局高國麟靠著失誤和暴投攻佔二壘，新人申皓瑋適時安打攻下買保險的第4分。

富邦先發投手黃亦志和中繼的簡嘉佑都投3局各失1分，張耿豪、賴鴻誠和林羿豪各投1局無失分。