中職》林威廷狀況火燙 敲雙安率悍將力退耐克森英雄
2017/02/23 19:32
林威廷備戰練球。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者吳清正／綜合報導〕富邦悍將林威廷棒子持續火熱，今天對韓職耐克森英雄二軍打出2安打、1打點，帶領富邦以4:2贏球。
林威廷昨天對中信兄弟轟出1支2分全壘打，今天改打第1棒，第1局敲出內野安打，靠著張建銘的二壘打跑回全場第1分；第2局富邦獲得四壞球保送後，林威廷擊出二壘打再下一城。
第3局富邦複製前一局得分模式，連續選到2次四壞球後，陽冠威擊出1分打點二壘打，第7局高國麟靠著失誤和暴投攻佔二壘，新人申皓瑋適時安打攻下買保險的第4分。
富邦先發投手黃亦志和中繼的簡嘉佑都投3局各失1分，張耿豪、賴鴻誠和林羿豪各投1局無失分。
相關新聞
- 中職》台日職棒對抗賽 周董期待對決菅野智之
- 經典賽Live》雙殺打壞事 古巴留下殘壘未得分
- 中職》石翔宇、林威廷同局開轟 富邦大勝中信
- 中職熱身賽》林書逸3打點 菜鳥勝悍將
- 經典賽》吳志揚為台灣隊打氣 致贈40萬加菜金
推薦新聞
-
經典賽Live》又殘壘未得分 兄弟古巴戰成0：02017/02/23 20:15
-
本田LPGA泰國高球賽》龔怡萍前5洞多花兩桿 曾雅妮繳73桿並列44名2017/02/23 18:19
-
MLB》故意四壞新制省時？藍鳥捕手批：最好是2017/02/23 17:48
-
世大運》積極備戰！台灣隊邀請賽明起天母棒球場開打2017/02/23 16:52
-
NBA》烏龍球精選 全明星出糗爆笑度也是MVP級！（影音）2017/02/23 16:49