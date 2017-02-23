NBA》勇士13天打8場好累 柯爾：這賽程太瘋狂

勇士接下來的賽程緊湊。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA全明星賽結束後，勇士接下來將面臨13天要打8場比賽的硬仗，讓主帥柯爾也直呼這賽程太過瘋狂讓球員很疲累，不過好消息是，傷兵帕丘利亞及魏斯特有機會在與快艇一戰中歸隊。

帕丘利亞（Zaza Pachulia）因為右肩傷勢已缺陣8場，為了養傷，他也取消明星賽期間的所有安排，他表示目前恢復狀況良好，也沒有疼痛的問題。至於同樣在傷兵名單中的魏斯特（David West），目前左手拇指傷勢也恢復的不錯，主帥柯爾（Steve Kerr）說：「他們看起來都很好，我想他們很有機會在明天的比賽中上場。」

此外，勇士在接下來的13天當中將有8場比賽，且需要飛到不同城市，這讓柯爾感到有些頭疼，「我在NBA這麼久，從沒見過如此瘋狂的賽程，要先去東部打5場比賽，再飛回主場，然後還要去明尼蘇打，之後再到聖安東尼奧背靠背迎戰馬刺，12天8場比賽飛了1萬英里，這真的太瘋狂了。」柯爾也強調，這段期間他會盡力保護球員，不要讓他們因過度疲勞而受傷。

帕丘利亞（右）。（資料照，美聯社）

勇士總教練柯爾。（資料照，歐新社）