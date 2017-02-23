WBC四朝元老 塞佩達：經典賽地位等於世足賽

塞佩達。（資料照，取自網路）

〔記者羅志朋／台中報導〕世界棒球經典賽舉辦4屆，36歲明星外野手塞佩達（Frederich Cepeda）是古巴陣中唯一四朝元老，他說，「對我而言，經典賽的重要性，就像世界盃足球賽一樣。」

左右開弓的塞佩達成名很早，曾打過4次經典賽，5次世界盃，奧運和洲際盃各2次，是古巴國家隊常客和中心打者，攻守俱佳。塞佩達認為，世界性的國際比賽很多，經典賽是最近十年才出現的國際賽，不過經典賽對他而言很重要，地位等同世界盃足球賽。

在國際賽為古巴屢建奇功，2014年塞佩達獲得讀賣巨人青睞，效力兩年，可惜表現不佳，總計出賽72場，打擊率僅1成63，他說，「原本就知道日本棒球水準很高，不過實際打日職更深入了解，他們實力是無庸置疑的。」

之前塞佩達膝蓋受傷，狀況受影響，不過他表示，傷勢已完全沒問題了，所以才能進國家隊打高層級國際賽事。今年經典賽古巴陣容年輕化，總教練馬蒂的目標相當務實，至少打進第二輪，塞佩達說，不敢說能打到什麼樣的目標，但相信年輕球員會盡力去打，目前球隊士氣非常高好。