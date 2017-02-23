經典賽》中國隊不被看好 總教練：至少拚一勝

中國隊。（取自Yahoo Sports）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽即將在3月開打，中國隊雖然不被看好，且選手的資歷也不如其他隊伍，但總教練麥拉倫（John McLaren）仍不願放棄：「我們只有一個念頭，就是至少要贏一場比賽。」

今年39歲的陳用彩，無疑是此次中國隊的王牌，他有17年的大聯盟經驗，生涯1532局投球防禦率4.62，另外還有82勝81敗、1140次的三振成績。

上屆經典賽中國擊敗巴西順利搶下一勝，只可惜遭強敵古巴與日本淘汰，雖然不是常勝軍，但中國在本屆得到陳用彩助拳，再度挑戰古巴與日本，以及上一屆墊底的澳洲，若能順利搶下一勝，甚至取得第2勝，無疑是重要里程碑，他們也有機會扮演黑馬，闖進經典賽第二輪。